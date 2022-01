Chris Nolte Kuhlmann Kurt Krömer

Comedy-Fans kommen von Mitte Februar bis Anfang Mai in Mosbach voll auf ihre Kosten. Mit dem Comedy-Trio Eure Mütter, Johann König und Kurt Krömer werden gleich eine ganze Handvoll Comedians das Publikum in der Alten Mälzerei zum Lachen bringen – oder mit bissigem Humor auch gelegentlich dafür sorgen, dass ihnen das Lachen im Hals stecken bleibt.

Nachdem die beiden Jahre 2020 und 2021 fast durchgehend eine einzige Stresssituation war, begibt sich Kurt Krömer mit seinem gleichnamigen Programm 2022 wieder auf Tour und kommt am Freitag, 6. Mai, um 20 Uhr auch nach Mosbach in die Alte Mälzerei. Nach Programmen wie „Na, du alte Kackbratze“ (2005), „Kröm de la Kröm“ (2008) und „Der nackte Wahnsinn“ (2011) ist „Stresssituation“ das mittlerweile sechste Stand-up Comedy-Programm Kurt Krömers. Eine garantierte Stresssituation für Tränensäcke, Lachmuskeln und ein tatsächlich ungewohnt provokantes Programm, mit dem Krömer selten ein gutes Haar an Politik, Gesellschaft und dem anwesenden Publikum lässt. Hier kommt keiner ungeschoren davon: weder Omas Couchtisch noch Krömer selbst. Stresssituation ist tolerierte und gewollte Anarchie eines Neuköllners, der auszog, um die Welt weiter zu beleidigen.

Karten gibt es in Mosbach bei der Tourist Information, bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen und online auf www.provinztour.de. Für das Gastspiel von Kurt Krömer gibt es nur noch wenige Restkarten. Ticket Hotline 0 62 61 / 91 88 11. Für die Veranstaltungen gelten die zum Konzertzeitpunkt gesetzlich gültigen Coronaregeln. Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit 100% Schwerbehinderung und der gleichzeitigen Notwendigkeit einer Begleitperson sind ausschließlich beim Veranstalter Provinztour unter Tel. 07139/547 oder ticket@provinztour.de erhältlich. Kinder unter drei Jahren haben grundsätzlich auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt