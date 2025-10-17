Eure Mütter - Perlen vor die Säue

Das best of zum Jubiläum!

25 Jahre „eure Mütter“ – und nur wer live mitfeiert, ist wirklich dabei! Mit „Perlen vor die Säue“ präsentieren die drei Herren mit den schwarzen Hosen die ultimative Comedy-Show. 25 Jahre in Vorbereitung, jetzt endlich auf der Bühne: Das best of von "eure Mütter"! Schon seit der Jahrtausendwende haut das legendäre Trio eine Show nach der anderen raus. Vollkommen irre, wie viele unvergessliche Songs und Sketche das Comedy-Dream-Team Andi Kraus, Don Svezia und Matze Weinmann dabei in zweieinhalb Dekaden auf die Bühne gebracht hat. Schon immer steht ihre langjährige Freundschaft als unsichtbare Superkraft hinter jeder Pointe. Nach mehreren tausend Auftritten im In- und Ausland vor vielen zigtausend Zuschauern und über 70 Millionen Klicks auf YouTube stopfen sie die absoluten Highlights ihres bisherigen Schaffens nun in dieses best of

Das Ergebnis ist eine zweistündige Jubiläumssause mit „Ich schmeiß mich weg!“ - Garantie von der ersten bis zur letzten Sekunde – abgesehen von einer kleinen Erholungspause in der zweiten Hälfte, in der Don ein paar Minuten lang einfach nur seine Narben zeigt. Der Weg durch ein Vierteljahrhundert Mütterbespaßungswerk führt die Zuschauer an aufregende Orte: auf den Mittelaltermarkt, ins Büro der GEMA, vors Damenklo und auf das Schiff von Käpt’n Laminiergerät. Dabei wird das Publikum stets sicher geführt von dem Comedy-Act, der mehr Wert auf Körperpflege legt als jeder andere – hier ist garantiert der Sack frisch rasiert und das Haupthaar weltmeisterlich gewaschen.

Wer „eure Mütter“ bereits live erlebt hat, kann es sowieso kaum erwarten, diesem generationenübergreifenden Spektakel auch dieses Mal wieder beizuwohnen. Und wer die drei bisher nur aus dem Internet kennt, hat nun die Chance, sie lebendig und in Farbe zu genießen, und zwar mit den heißesten Nummern, die sie je geschrieben haben – sowie ein paar Überraschungen…

„Eure Mütter“ – Comedy, die auch in den Ecken putzt.