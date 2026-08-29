Eure Mütter - "Perlen vor die Säue"

Mit "Perlen vor die Säue" präsentiert das legendäre Trio ein Best-of mit den beliebtesten Songs, Sketchen und Highlights aus zweieinhalb Jahrzehnten - live, schräg und garantiert unterhaltsam.

25 Jahre EURE MÜTTER – das wird mit einem ganz besonderen Comedy-Abend gefeiert! In ihrer Jubiläumsshow „Perlen vor die Säue“ nehmen Andi Kraus, Don Svezia und Matze Weinmann das Publikum mit auf eine humorvolle Zeitreise durch zweieinhalb Jahrzehnte Bühnengeschichte.

Für das große BEST OF haben die drei Comedians ihre bekanntesten und beliebtesten Songs und Sketche zusammengestellt. Dabei treffen schräge Ideen, absurder Humor und pointierte Alltagsbeobachtungen auf die besondere Dynamik des Trios, das seit der Jahrtausendwende gemeinsam auf der Bühne steht. Mehrere tausend Auftritte, zahlreiche Fans im In- und Ausland und über 70 Millionen YouTube-Aufrufe sprechen für die außergewöhnliche Erfolgsgeschichte der drei Herren.

Die rund zweistündige Show lässt zahlreiche Stationen aus dem bisherigen EURE-MÜTTER-Kosmos wieder aufleben – vom Mittelaltermarkt über das GEMA-Büro bis hin zu Käpt’n Laminiergeräts Schiff. Dazu kommen überraschende Momente und einige Nummern, die selbst eingefleischte Fans noch einmal neu erleben können.

Ob langjähriger Fan oder EURE-MÜTTER-Neuling: „Perlen vor die Säue“ bietet die Gelegenheit, das Comedy-Trio nicht nur aus dem Internet zu kennen, sondern seine unverwechselbare Mischung aus Musik, Sketchen und schrägem Humor live auf der Bühne zu erleben.