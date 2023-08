Die Vorpremiere zur neuen Show! Fisch fromm Frisör

EURE MÜTTER haben viele neue Nummern geschrieben. Die müssen natürlich raus…

Nun kommt die neue Show!

Zum achten Mal wird das bekannteste Comedy-Trio Deutschlands am 13. Oktober 2023 in der Heimatstadt Stuttgart Premiere feiern.

Und bevor es so richtig losgeht, laden wir euch zur Vorpremiere ein.

EURE MÜTTER bieten die Möglichkeit, schon früh einen Blick in den Entstehungsprozess ihres neuesten Programms zu werfen. Sie sind gespannt, welche Reaktionen ihr brandneues Material hervorruft, was es ins Programm schaffen wird und welche der Nummern ratloses Achselzucken auslösen werden. Also wer die drei Komiker hautnah im Kreativprozess erleben will, sollte diese Chance nicht verpassen!

Was erwartet die Zuschauer*innen? Ein bekannter Hamburger Theatermacher schreibt: „Das Stuttgarter Trio glänzt mit messerscharfem Wortwitz, inszenatorischen Fallhöhen, superb choreographierten Sketchszenen und außergewöhnlichem Liedgut…

Die drei Freunde treten das Erbe von Monty Python an: narrative Erzählungen, gespielte Witze und Songs voller Schwachsinn und Weisheit“

Das kann natürlich jeder behaupten. Überzeigt euch selbst, wenn es einmal mehr heißt: „Wir sind Eure Mütter!“

EURE MÜTTER – Comedy, die auch in den Ecken putzt.