Die drei Komiker absolvieren Jahr für Jahr jede Menge Live-Auftritte in der gesamten Republik, vom Circus Krone in München bis zum Schmidts Tivoli in Hamburg, vom EWerk in Köln bis zu den Wühlmäusen in Berlin.

Nach dem Erfolg im Herbst 2022 kommen EURE MÜTTER im Spätjahr wieder nach Mosbach, am Sonntag, 17. Dezember, präsentieren sie um 19 Uhr in der Alten Mälzerei ihr neues Programm.

Über 20 Jahre ist es her, dass das Stuttgarter Comedy-Trio erstmals eine Bühne betrat und im Anschluss die Welt der Unterhaltung komplett auf links drehte. In ganz Deutschland und darüber hinaus wurden sie im Nu zu Lieblingen des Comedy-Publikums mit ihrer einzigartigen Mischung aus Wort und Musik. EURE MÜTTER haben das Problem, dass ihnen ständig neue Songs und Sketche einfallen. Es ist wie ein Fluch. Wenn ungefähr 50 Stück beisammen sind, suchen sie jene Hälfte aus, für die man sie weder ins Irrenhaus noch in den Knast stecken kann, und veröffentlichen – ein neues Programm!

Im Oktober 2023 wird das bekannteste Comedy-Trio Deutschlands zum mittlerweile achten Mal in ihrer Heimatstadt Stuttgart Premiere feiern. Danach geht es quer durch die Republik. Wie immer geben sie vorab nicht besonders viel über die Inhalte der neuen Show preis, aber sie verraten, dass sie weder Kotzen noch Mühen gescheut haben, um einen Abend zu erschaffen, den man einfach hautnah miterleben muss. Was erwartet die Zuschauer*innen? Ein bekannter Hamburger Theatermacher schreibt: „Das Stuttgarter Trio glänzt mit messerscharfem Wortwitz, inszenatorischen Fallhöhen, superb choreographierten Sketchszenen und außergewöhnlichem Liedgut… Die drei Freunde treten das Erbe von Monty Python an: narrative Erzählungen, gespielte Witze und Songs voller Schwachsinn und Weisheit“. Das kann natürlich jeder behaupten. Überzeugt euch selbst, wenn es einmal mehr heißt: „Wir sind Eure Mütter!“ EURE MÜTTER – Comedy, die auch in den Ecken putzt.