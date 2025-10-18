Eure Mütter

Stadthalle Leonberg Römerstraße 110, 71229 Leonberg

EURE MÜTTER – Comedy, die auch in den Ecken putzt.

25 Jahre EURE MÜTTER – und nur wer live mitfeiert, ist wirklich dabei! Mit „Perlen vor die Säue“ präsentieren Andi Kraus, Don Svezia und Matze Weinmann das ultimative Comedy-BEST OF. Seit der Jahrtausendwende liefern die drei Comedy-Profis unvergessliche Songs und Sketche. Nach über 70 Millionen YouTube-Klicks und tausenden Auftritten weltweit bringen sie nun die Highlights ihres Schaffens in einer zweistündigen Jubiläumsshow. Das Publikum wird an aufregende Orte geführt: Mittelaltermarkt, Büro der GEMA und mehr. Wer EURE MÜTTER live erlebt hat, freut sich auf diese Show – und wer sie nur aus dem Internet kennt, hat nun die Chance, sie hautnah zu erleben, mit den besten Nummern und ein paar Überraschungen.

Info

Stadthalle Leonberg
Stadthalle Leonberg Römerstraße 110, 71229 Leonberg
Theater & Bühne
Google Kalender - Eure Mütter - 2025-10-18 19:30:00 Google Yahoo Kalender - Eure Mütter - 2025-10-18 19:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Eure Mütter - 2025-10-18 19:30:00 Outlook iCalendar - Eure Mütter - 2025-10-18 19:30:00 ical

Tags