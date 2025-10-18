EURE MÜTTER – Comedy, die auch in den Ecken putzt.

25 Jahre EURE MÜTTER – und nur wer live mitfeiert, ist wirklich dabei! Mit „Perlen vor die Säue“ präsentieren Andi Kraus, Don Svezia und Matze Weinmann das ultimative Comedy-BEST OF. Seit der Jahrtausendwende liefern die drei Comedy-Profis unvergessliche Songs und Sketche. Nach über 70 Millionen YouTube-Klicks und tausenden Auftritten weltweit bringen sie nun die Highlights ihres Schaffens in einer zweistündigen Jubiläumsshow. Das Publikum wird an aufregende Orte geführt: Mittelaltermarkt, Büro der GEMA und mehr. Wer EURE MÜTTER live erlebt hat, freut sich auf diese Show – und wer sie nur aus dem Internet kennt, hat nun die Chance, sie hautnah zu erleben, mit den besten Nummern und ein paar Überraschungen.