Einmal im Jahr laden EURE MÜTTER fantastische Künstler:innen ein, um sich mit ihnen im Stuttgarter Theaterhaus die Showbühne zu teilen.

Was erwartet das Publikum? Eine Überraschung nach der anderen! Denn wie üblich werden vorher keine Namen verraten. Sicher ist nur eins: Die Erwartungen werden jedes Mal erfüllt mit einer feinen Mischung aus jungen Senkrechtstartern und alten Hasen. Tosender Applaus, Standing Ovations und schnelle Ticketverkäufe sprechen da jedes Mal ganz für sich.

Sei dabei, wenn das erfolgreichste Comedy-Trio Deutschlands die Mütternacht moderiert – die Rückkehr von Stuttgarts allererstem Comedy Club!