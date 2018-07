× Erweitern Eure Mütter

Eure Mütter präsentieren ihr Spezial-Programm „Ich find ja die alten geil – Der heiße Scheiß aus den Jahren 1999-2010“. Die Geschichte der Comedy-Gruppe ist eine Geschichte voller Intrigen, turbulenten Verwicklungen und knisternder Erotik. Im Prinzip wie der Film „Eyes Wide Shut“ – nur in gut. Das Programm versammelt die lustigsten Nummern, die in den ersten zehn Jahren des mütterlichen Schaffens entstanden sind. Ob das bedeutet, das Eure Mütter über ihre Sackhaare singen werden? Über die Gema, Mittelaltermärkte und was Kinder so alles wissen wollen? Ob sie sich die Haare waschen? Aber Hallo. All das und noch viel, viel mehr gibt es jetzt in „Ich find ja die alten geil – Der heiße Scheiß aus den Jahren 1999-2010.