Wie oft hat Orpheus uns schon mit seiner übersinnlichen Stimme verzaubert?

Doch an diesem besonderen Konzertabend steht nicht er im Mittelpunkt, sondern Euridice – seine große Liebe, seine Muse und sein größter Verlust.

Der berühmte Orpheus-Mythos wird neu erzählt: aus der Perspektive der Frau, deren Stimme in der (Musik-)Geschichte so oft ungehört blieb. In einem eindrucksvollen Zusammenspiel aus Musik und Wort gewinnt Euridice ihre eigene Stimme zurück.

Im Zentrum steht ein spartenübergreifendes Konzept, in dem sich Musik, Literatur und Interpretation zu einem gemeinsamen Erzählraum verbinden. Die Werke von Francesco Cavalli, Giulio Caccini, Barbara Strozzi, Biagio Marini und Claudio Monteverdi eröffnen eine klangvolle Welt voller Emotion und Dramatik. Gleichzeitig verleiht die Lyrik barocker Dichterinnen wie Gaspara Stampa und Sor Juana Inés de la Cruz dem Abend eine zusätzliche poetische Dimension. Ihre Verse verschmelzen mit den hochemotionalen Kompositionen des Seicento zu einem sinnlichen Porträt weiblicher Identität und lassen Euridice ebenso wie die Stimmen ihrer Zeitgenossinnen hörbar werden.

Ein Konzertabend für alle, die den Mythos neu hören und aus einer anderen Perspektive erleben möchten.

Programm

Musik von Giulio Caccini, Barbara Strozzi, Biaggio Marini und Claudio Monteverdi

Barocke Lyrik von Gaspara Stampa, Sor Juana Inés de la Cruz und anderen Literatinnen

Konzert ohne Pause, Dauer ca. 80 Minuten

Mitwirkende

Jiayu Jin | Sopran

Anna van Aken | Sprecherin

il Gusto Barocco

Jörg Halubek | Cembalo & Musikalische Leitung