Schon auf den Vorgänger-CDs Xangbuch und LiedGut klangen Kehrwoche, Bosch und der evangelische Kirchenchor nach Baumwollfeld, Baptisten-Kirche und Nachtclub in New York. Verwirrend. Scheinbar unklar, was das Trio Euroblue so treibt.

Auf dem dritten Album wird die scheinbare Unklarheit gleich zum Programm erklärt. Damit geht das Experiment, die Wurzeln des Jazz, die Musiziertradition der unfreiwillig nach Amerika verschleppten Afrikaner mit dem Liedgut der weißen Sklavenhalter – nämlich europäischer Folklore und Kirchenliedern – zusammenzubringen, in die nächste Runde. Dabei bedienen sich Euroblue der in beiden Amerikas entstandenen Musikstile vom Swing über Funk bis zu afrokubanischen und brasilianischen Tänzen.

Heimische Melodien wie das „Abendlied“, „Die Gedanken sind frei“ und „Muss I denn“ gehen afro-lateinamerikanisch zur Sache. In keltischen Motiven steckt der Funk. Themen von der Bretagne bis Spanien bekommen den Blues und evangelische Gesangbuch-Choräle grooven sanft im Reggae-Beat.

So wird aus traditionellem europäischen Liedgut dank der unstillbaren Improvisationslust der drei Andreasse, aufblitzender Virtuosität und kollektiver Musikalität spannende und stets unterhaltsame Musik. Bekanntes klingt neu und neu Erscheinendes hat man doch schon mal irgendwo gehört! Euroblue präsentiert dem Zuhörer Vertrautes und Unerhörtes zugleich. Und macht Spaß.