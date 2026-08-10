× Erweitern Andreas Pastorek Euroblue

Traditionelle europäische Musik mit modernen Jazz-, Funk- und Blues-Einflüssen

Euroblue präsentiert mit „scheinbar unklar“ sein drittes Album, auf dem traditionelle europäische Melodien mit modernen Grooves verbunden werden.

Das Trio setzt sein Experiment fort, europäische Volkslieder und Kirchenlieder mit den musikalischen Wurzeln des Jazz zu verbinden.

Dabei werden verschiedene Musikstile wie Swing, Funk, Blues, Reggae sowie afrokubanische und brasilianische Musik eingesetzt.

Bekannte Lieder wie „Abendlied“, „Die Gedanken sind frei“ und „Muss I denn“ erhalten dadurch einen völlig neuen Klang.

Durch Improvisation, Virtuosität und gutes Zusammenspiel entsteht eine abwechslungsreiche Musik, die Vertrautes und Neues miteinander verbindet und gleichzeitig unterhaltsam ist.