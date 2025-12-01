Euroblue & Moritz Hildt

Was passiert, wenn packende Literatur auf die lässige Improvisationskunst des Jazz trifft?

Wildnis. Ein literarisch-musikalischer Abend ist Lesung und Konzert, fesselnde Literatur und schwungvoller Jazz, Spannung und Überraschung, und vor allem das: ein unvergleichliches Abendprogramm, in dem Literatur und Musik sich nicht nur abwechseln, sondern sich bereichern und ineinanderfließen.

Die Wildnis: ein Ort der Gefahr und der Sehnsucht. In den atmosphärischen Novellen seines Buches Wildnis lotet Hildt das Wechselspiel zwischen Vertrautem und Unberechenbarem aus – zwischen dem, was verführt und dem, was zerstört.

Bei Euroblue klingen Kehrwoche, Bosch und der evangelische Kirchenchor nach Baumwollfeld, Baptisten-Kirche und Nachtclub in New York.

Melodien, die zum Repertoire deutscher Gesangvereine zählen, keltische Motive, Skalen vom Balkan, aus Spanien und Choräle aus dem evangelischen Gesangbuch bringt das Trio mit Swing, Funk, lateinamerikanischen Rhythmen und aktuellen Grooves zu etwas „Unerhörtem“ zusammen – ein Wechselspiel zwischen Vertrautem und Unbererchenbarem auch hier.