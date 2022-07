Das Baumwollfeld in Alabama ist ebenso wenig die Lebenswelt der drei Musiker von Euroblue wie die Baptisten-Kirche in Chicago – sondern eher Kehrwoche, Bosch und der evangelische Kirchenchor. Euroblue geht der europäischen Spur des Jazz nach. Die Musiker bringen aufs Neue europäische Tradition und Folklore mit afrikanischer Rhythmik, Blues und Swing zusammen. Die lässige Selbstverständlichkeit, mit der die drei Musiker in ihren Fundus greifen, christliche Kirchenlieder und Volkslieder aus ganz Europa, mit afrikanisch-kubanischer Rhythmik und der vorbehaltlosen Improvisationslust des Jazz unterlegt, ist launig und originell.

Besetzung:

Andreas Spätgens (Piano)

Andy Schweigel (Bass)

Andreas Pastorek (Percussion)

