Europäische Woche des Sports - #BeActive in Tauberbischofsheim

Unter dem Motto "It´s time to #BeActive" ruft die Europäische Kommission die Europäer auf, sich mehr zu bewegen und sich einen aktiven Lebensstil anzueignen.

Sei auch DU bei der Europäischen Woche des Sports dabei! Bewegung für Jede und Jeden! Kostenfrei! Mitgliedschaft NICHT erforderlich!

Die Turnabteilung startet mit einer

* Mountainbiketour für Kinder und Jugendliche am 22.09. (Anmeldung erforderlich)

* die ganze Woche sind alle Angebote für jeden geöffnet

* am 26.09. von 14 - 16 Uhr können über 60-jährige sich ihre Alltags-Fitness testen lassen und im Anschluss bei einer Bewegungseinheit mitmachen

* am 28.09. von 18 - 21 Uhr steigt die #BeActive Fitness Night (einfach vorbeikommen und mitmachen, 30 Minuten Fitness sind besser als keine!) und

* am 29.09. zwischen 11 und 14 Uhr können Kinder und Jugendliche beim "Turnwarrior - Ninja Warrior in der Turnhalle" mitmachen (Anmeldung erforderlich)

Seid dabei und Teil der Bewegungsinitiative!

Die Europäische Kommission hat die Initiative "Europäische Woche des Sports" ins Leben gerufen, um Menschen in ganz Europa unabhängig von Alter und Herkunft für einen aktiven und gesunden Lebensstil zu begeistern. Der Deutsche Turner-Bund koordiniert die Kampagne in Deutschland, die vom Erasmus+ Programm der Europäischen Union und dem Bundesministerium des Inneren gefördert wird. Unterstützt wird die Turnabteilung des TSV Tauberbischofsheim von der Stadt Tauberbischofsheim, dem Tauberländer Streuobstwiesen e. V. und dem Badischen Turner-Bund. Dank unseren Unterstützern können alle Aktionen kostenfrei und für alle Interessierten geöffnet werden.

Also, an die Sportschuhe, fertig, los! It´s time to #BeActive!