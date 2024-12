Europäischer Arbeitsalltag als Komödie?

Serien schauen und diskutieren

Wie arbeitet die Europäische Union wirklich? In unserer Veranstaltung möchten wir Interessierten auf unterhaltsame Weise einen Einblick in die Arbeitsweisen der EU geben. Im Mittelpunkt steht die Serie "Das Parlament", die einen fiktiven Blick auf das Leben im EU-Parlament wirft. Wir vergleichen den realen Arbeitsalltag der EU-Institutionen mit den Bildern aus der Serie und zeigen, wie sich die Arbeit vor Ort tatsächlich gestaltet.

Das Podiumsgespräch mit Andrea Wechsler (Abgeordneten des Europäischen Parlaments), Udo Bux (Leiter des Verbindungsbüros des Europäischen Parlaments in München) und Marta Polusik (Büroleiterin in Brüssel von Delara Burkarth, SPD) bietet die Möglichkeit, mehr über die Arbeit in der EU zu erfahren. Digital können Sie direkt Ihre Fragen abschicken und sich am Gespräch beteiligen.

Die Veranstaltung wird gefördert durch Mittel des Staatsministeriums Baden-Württem-berg, finanziert aus Landesmitteln, die der Landtag Baden-Württemberg beschlossen hat.

Einlass ab 18:00 Uhr

Beginn: 19:00 Uhr

Seid dabei und nutzt die Gelegenheit, mehr über die Mitgestaltung Europas zu erfahren – mit Inputs von lokalen Akteuren wie den Jungen Europäern, die spannende Beteiligungsmöglichkeiten aufzeigen. Für Popcorn ist selbstverständlich gesorgt.