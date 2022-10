Europäischer Kinotag

Am 13. November 2022 organisiert das CICAE in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Europa Cinemas und kofinanziert durch das Programm Creative Europe MEDIA zum siebten Mal den Europäischen Kinotag. Seit 2016 haben mehr als 700 Kinos in über 40 Ländern an der Veranstaltung teilgenommen und ein großartiges Programm mit Vorpremieren, Filmen für ein junges Publikum und Klassikern aus der Geschichte des europäischen Kinos geboten – das Programm ist immer so vielseitig wie die Arthouse‐Kinos selbst! Wir freuen uns darauf, auch 2022 die Vielfalt des europäischen Kinos weltweit zu feiern!

Unser Sonderprogramm wird hier bald veröffentlicht.