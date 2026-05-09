Europäischer Tag der jüdischen Kultur- Konzert

Der Europäische Tag der Jüdischen Kultur findet am ersten Sonntag im September gleichzeitig in rund 30 Ländern statt.

Eppingen beteiligt sich wieder mit einem Programm, das vom Verein Jüdisches Leben Kraichgau und den Heimatfreunden Eppingen gestaltet wird. Der Tag will dazu beitragen, das europäische Judentum, seine Geschichte, seine Traditionen und Bräuche besser bekannt zu machen. Das Weltklasse Duo „Duo Duor“ besteht aus Hila Ofek, Enkelin von Giora Feidman (Harfe) und Andre Tsirlin (Saxophon). Der Abend steht unter dem Motto "Sounds of Prayers.“ Zum Jahresbeginn 2025 hat sich das Musikerpaar einen neuen Namen gegeben. Der Name verbindet das Wort "Duo" mit "Or", dem hebräischen Begriff für "Licht". In der hebräischen Sprache steht "Or" nicht nur für physisches Licht, sondern auch für Erkenntnis, Klarheit und Hoffnung - eine Bedeutung, die sich in der Musik des Duos widerspiegelt. Mit ihrem Spiel möchten die beiden Musiker Licht in die Welt tragen und das Publikum mit ihrer einzigartigen Klangsprache berühren. Das Duo Duor gehört heute zu den spannendsten Kammermusik-Ensembles der Gegenwart. Mit ihren Auftritten in der Berliner Philharmonie, der Laeiszhalle Hamburg und bei internationalen Festivals hat es sich weltweit einen Namen gemacht.