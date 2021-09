Am Sonntag, 10.10.2021 erwartet Sie in der Staatsgalerie ein vielfältiges Programm zum Thema Restaurierung. An vier Stationen erhalten Sie exklusive Einblicke in die Bereiche Graphik, Dia, Ton und Video sowie den Transport von Kunstwerken.

Zudem haben Sie die Möglichkeit im Schauatelier Wüstenrot Stiftung mit Restauratorinnen und Restauratoren ins Gespräch zu kommen und Fragen rund um das aktuelle Projekt zu stellen.

Treffpunkt Vortragssaal Teilnahme frei