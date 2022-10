In fünf Tagen werden vier Musicals aufgeführt: Die Musical-Factory Juniors, Schwäbisch Gmünd, führen „Madagascar“ auf; die Voice Steps, aus der Schweiz, bringen das Musical Tschitti Tschitti Bäng Bäng“ auf die Bühne, die Starwalk Academy aus Linz in Österreich führen " Once On this Island"und das Ensemble Cottbuser Kindermusical führt "Lara und das Weinen der Sterne" auf.