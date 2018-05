Europa und der Brexit – Geht es auch ohne die Briten?

Geht alles nach Plan, wird das Vereinigte Königreich am 29. März 2019 die Europäische Union verlassen. Bisher ist jedoch eine große Planlosigkeit zu beobachten: Es gibt viele offene Fragen und fast keine Lösungen. Prof. Dr. Hans-Peter Burghof beschäftigt sich in seinem Vortrag mit der Frage, welche bleibenden Auswirkungen der Brexit hat und wie es in Europa ohne die Briten weitergeht. Wirtschaftlich steht dabei die Rolle des Londoner Finanzplatzes im Mittelpunkt. Für beide Seiten kommt es darauf an, den Schaden aus dem Zerbrechen des gemeinsamen Finanzmarktes zu begrenzen. Die politischen Spielräume dafür sind allerdings eng. Von A wie Automatisierung bis Z wie Zecke – unter dem Motto "Schaufenster Forschung" lädt die Universität Hohenheim Studierende, Beschäftigte und alle Interessierten im Studium generale ein, einen Blick in die aktuellen Forschungsthemen der Fakultäten Naturwissenschaften, Agrarwissenschaften sowie Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie einiger Einrichtungen zu werfen.

Eintritt frei