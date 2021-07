Europa im Lied - Galakonzert des Liedes

Ein Galakonzert für den Schlosshof. Europa begegnet sich in seinen Liedern. Wie klingen Freude, Schmerz, die Heimat, die Liebe, die Natur und die Elemente in den Liedern unserer Nachbarn? Die empfindsame lettische Sopranistin Margarita Vilsone entführt mit glutvollen Liedern voller Sehnsucht in die Gefilde des östlichen Europas. Der Italo-spanische Tenor Enrique Ambrosio präsentiert mit südlichem Schmelz und Sonne in der Stimme die Länder des Mittelmeerraumes. Romantik pur, Liebe, die Wunder der Natur: das sind die Themen der Lieder unseres Sprachraums. Die temperamentvolle Mezzosopranistin Tiziana Portoghese und der farbenreiche Bariton Christoph von Weitzel entführen Sie in die Welt der französischen, deutschen und der skandinavischen Romantik. Als kongeniale Partner stehen den Sänger/innen Ulrich Pakusch am Klavier und der wohl derzeit weltbeste Akkordeonist Igor Kvashevich zur Seite. Der Musikwissenschaftler Kilian Sprau erläutert Inhalte der Lieder und führt mit kurzweiligen Anmerkungen zu den Ländern und ihren Liedern durch das Programm.

Margarita Vilsone, Sopran; Tiziana Portoghese, Mezzosopran; Enrique Ambrosio, Tenor; Christoph Von Weitzel, Bariton; Ulrich Pakusch, Klavier; Igor Kvashevish, Akkordeon, Kilian Sprau, Moderation