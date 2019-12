Europa literarisch

Reisen Sie mit nach Slowenien, ins Baltikum, nach Polen, Rumänien oder Bulgarien. Zwischen Ostsee und Schwarzem Meer gibt es literarisch so einiges zu entdecken.

Brexit, Brüssel und viel Bürokratie: das hören wir zur Zeit oft über die Europäische Union. Doch bei manchem Ärger über unverständliche Gesetze oder skurrile EU-Richtlinien, hat uns die Zusammenarbeit der europäischen Länder hauptsächlich eine jahrzehntelange fruchtbare Friedenszeit beschert. Grund genug, auch einmal literarisch durch die Mitgliedsländer der EU zu reisen. Besonders die Länder, die noch nicht so lange dabei sind, sollen dabei zu Wort kommen. Reisen Sie mit nach Slowenien, ins Baltikum, nach Polen, Rumänien oder Bulgarien. Zwischen der Ostsee und dem Schwarzen Meer gibt es literarisch so einiges zu entdecken.

Karin FU führt als Reiseleiterin durch einen spannenden Abend mit viel Literatur und einigen musikalischen Kostproben aus den neuen Ländern der EU.

Geboren und aufgewachsen in Heilbronn, ist die leidenschaftliche Wortliebhaberin und Musikerin Karin Friedle-Unger alias Karin FU aus der Kleinkunstszene der Region als Sängerin, Vorleserin und Schauspielerin nicht mehr wegzudenken. Karin FU ist solo und in verschiedenen Formationen mit musikalischen und literarischen Programmen sowie ihren Buchvorstellungen "Seitenblicke" in Bibliotheken, Buchhandlungen, Weingütern und auf Kleinkunstbühnen zu sehen und zu hören. Im Internet zu finden unter www.karin-fu.de.