Europa und Russland nach dem Ukraine-Krieg Neustart oder neuer kalter Krieg?

Mit dem völkerrechtswidrigen Einmarsch Präsident Putins in die Ukraine, am 24.02.22, wurde das schon davor fragile Verhältnis zwischen Europa, dem Westen und Russland nachhaltig beschädigt. Viele Experten wurden von dieser dramatischen Entwicklung überrascht. Russische Außenpolitik wird nun in einem noch stärkeren Maß kritisch, die des Westens hingegen als politisch notwendig gesehen. Ist es wirklich so einfach oder müssen wir nicht auch neben der neuen militärischen Strategie der Nato auch nach neuen diplomatischen Ansätzen gegenüber Russland suchen? Denn Russland ist und bleibt ein Nachbar Europas.

Dieser Vortrag findet Hybrid statt und kann sowohl in Präsenz als auch online besucht werden.