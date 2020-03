Europaaktionstag am 8. Mai 2020

× Erweitern Statistisches Landesamt Baden-Württemberg Plakat_Europaaktionstag_2020 Europaaktionstag 2020

Im Rahmen der diesjährigen Europawoche veranstaltet das Ministerium der Justiz und für Europa Baden-Württemberg am Freitag, 8. Mai 2020 von 12.30 Uhr bis 17.30 Uhr auf der Königstraße, Höhe Schlossplatz, in Stuttgart in Kooperation mit der EU-Kommission, dem Europäischen Parlament und weiteren Partnern den Europaaktionstag 2020.

Es wird ein buntes Bühnenprogramm mit Musik- und Tanzbeiträgen sowie interessanten Gesprächen geboten. In verschiedenen Zelten können sich die Besucherinnen und Besucher über die europäischen Institutionen, aktuelle europapolitische Themen sowie Europaprojekte im Land informieren. Als Höhepunkt des Europaaktionstages kann man bei einer Drehleiterfahrt den Blick über den Schlossplatz schweifen lassen.