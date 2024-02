Ballister (USA/NOR) – Dave Rempis / Fred Lonberg-Holm / Paal Nilssen-Love – Jazz

Dave Rempis – Saxophone

Fred Lonberg-Holm – Cello

Paal Nilssen-Love – Schlagzeug

Ballister waren schon immer so etwas wie der fiese Zwilling von The Thing (obwohl das Original schon böse war) – dreckiger, noch weniger zugänglich, rauer. Die Musik dieser musikalischen Dampfwalze funktioniert nach folgendem Prinzip: Es gibt keine Zeit, sich einzugewöhnen, es ist wie bei einem Boxkampf mit Muhammad Ali in den besten Jahren seiner Karriere. Du bekommst sofort eine gerade Rechte ins Gesicht, gefolgt von einem Hagel von Körpertreffern, bevor dich ein linker Haken ausknockt. Und so geht es immer weiter, über die volle Distanz. Bei Ballister gibt es kein Pardon, es ist immer 100% pure Energie und Intensität. Dave Rempis war schon oft in der Manufaktur, aber noch nie mit seinem großartigsten Projekt. Wir können es kaum erwarten. Yay!