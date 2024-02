Die aufstrebende niederländische Band POM veröffentlichte am 10.11.2023 ihr Debütalbum “We Were Girls Together”. Das Album repräsentiert nicht nur die musikalische Weiterentwicklung der aus Amsterdam stammenden Band, sondern auch eine fesselnde Reise zur eigenen Identität und eine Hommage an ihre Jugend. In ihrem unverkennbaren Genre Fuzzpop verschmelzen sie auf dem Album Britpop, Punk und Garage Rock.

“We Were Girls Together” erzählt bewegende Coming-of-Age-Geschichten, von der Adoleszenz zum frühen Erwachsenenalter. Das Album behandelt die positiven und negativen Aspekte dieser Reise, insbesondere psychische Probleme wie Zwangsstörungen, Depressionen und Einsamkeit. Songs wie “Exoskeleton” und “RUN” thematisieren Traumata und deren nachhaltige Auswirkungen. Die Bewältigung dieser Probleme und der Versuch, durch sie hindurchzukommen, sind zentrale Themen des Albums.

POM, bereits als Support-Act für Künstler wie White Lies und Surf Curse bekannt, spielten 2022 beeindruckende 60 Shows, darunter Auftritte in renommierten Venues wie dem Paradiso in Amsterdam und dem Tivoli Vredenburg in Utrecht. Mit ihrer pulsierenden Energie und Leidenschaft entwickelte sich die Band schnell zu einer vielversprechenden Indie-Band in der Szene. “We Were Girls Together” reflektiert die Veränderungen im Leben und deren Einfluss auf Beziehungen, verkörpert das bittersüße Gefühl der Nostalgie und betont, dass das Leben ein fortlaufender Prozess des Wachstums und der Veränderung ist.