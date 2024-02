Henri und Henriette: Die Eier sind weg! Bilderbuchkino für Kinder ab 4 Jahren

Endlich ist der Frühling ausgebrochen! Die ersten Bienen fliegen summend über die Wiese, in Hahn Henris Garten fangen die Blumen an zu sprießen und Henne Henriette kommt mit dem Eierlegen wieder richtig in Schwung. Doch eines morgens sind plötzlich alle Eier weg! Henri beginnt sofort intensiv zu suchen, begleitet vom Schwein, das um seine heißgeliebten Pfannkuchen bangt. Die Spur führt die beiden tierischen Ermittler einmal quer über den ganzen Bauernhof, zum Dorfweiher und in den großen Wald. Doch niemand ahnt, dass der Bauer hinter dem Eierklau steckt und für den ganzen Hof eine große Überraschung plant. Eine turbulente Eiersuch-Geschichte nach dem Bilderbuch von Cee Neudert und Christiane Hansen.

Kindergartengruppen sind zur Veranstaltung herzlich willkommen. Eine Anmeldung ist erforderlich.