Dekker (USA)

Mit seinem dritten Soloalbum Future Ghosts im Gepäck, welches am 16. Februar 2024 erscheint, kommt Dekker im März 2024 auf große Deutschland-Tour und macht dabei auch Halt in der Manufaktur.

Brookln Dekker wächst im Mittleren Westen der USA auf. 2003 gründet er mit seiner Frau Ruth Dekker das Indie-Folk Duo Rue Royale, zieht nach England und tourt bis 2014 ausgiebig durch Europa. Unter dem Namen Dekker produziert er im Jahr 2020 gemeinsam mit dem Berliner Schlagzeuger und Produzenten Stefan Wittich sein erstes Soloalbum “Slow Reveal: Chapter One”, dessen Tracks schnell auf mehreren großen Folk-Playlisten landen. “This Here Island”, “The Love” und “Tethered, Wrapped Around” werden allein auf Spotify über 30 Millionen Mal gestreamt und rotieren auf mehreren großen Radiostationen in ganz Europa.

Unter dem Titel “I Won’t Be Your Foe” veröffentlicht Dekker im Mai 2022 schließlich sein Nachfolger-Album. Durch die erneute Zusammenarbeit mit Stefan Wittich und dem Mixing/Mastering Engineer Zach Hanson (Bon Iver, Whitney, The Staves) gelingt es ihm, seine Indie-Folk-Blaupause und den Erfolg seines Debütalbums weiter auszubauen.

Mit seiner Band bestehend aus Brookln Dekker (Gesang/Gitarre), Stefan Wittich (Schlagzeug/Perkussion) und Andi Fins (Keyboard/Bass) entstehen bei Dekkers Shows dynamische und mitreißende Live-Momente, die das Publikum zum Tanzen und Mitsingen bringen.

Präsentiert von ByteFM