In diesem Vortrag wird das europäische Raumfahrtzentrum Kourou in Französisch-Guyana vorgestellt, das auch enge Verbindungen zum DLR in Lampoldshausen hat. Nach einem Überblick über die Historie und die Organisation werden die technischen Einrichtungen beschrieben und der Ablauf einer Startkampagne erläutert. Abschließend wird auf Chancen, Risiken und zukünftige Entwicklungen eingegangen.