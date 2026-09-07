Europe: “The Final Countdown 40th Anniversary” Tour

1986 veröffentlichten die schwedischen Rockikonen EUROPE ihr bahnbrechendes drittes Album „The Final Countdown“, das die Gruppe zu internationalem Ruhm katapultierte, die Titelsingle erreichte in 25 Ländern weltweit Platz 1. Das mit Multi-Platin ausgezeichnete Album führte international die Charts an, mit vier Top-40-Singles und über 60 Wochen in den amerikanischen Billboard-Charts.

Aufgrund des anhaltenden Erfolgs des Songs im digitalen Zeitalter erhielt die Band 2022 von YouTube eine Auszeichnung als erste schwedische Band, die jemals eine Milliarde Aufrufe für einen einzelnen Song erzielt hat ... und natürlich steigt die Zahl weiter, denn bis heute liegt sie bei fast 1,4 Milliarden Aufrufen.

Die „The Final Countdown 40th Anniversary“-Tournee führt durch 12 Länder, darunter Großbritannien, die Niederlande, Frankreich, Spanien, die Schweiz, Italien, Deutschland, Österreich, Polen, Dänemark, Schweden und Norwegen, mit insgesamt 19 Konzerten. Die Show besteht aus einer Setlist mit einem Rückblick auf die Karriere der Band, deren Höhepunkt die vollständige Aufführung des Albums „The Final Countdown“ ist. Als Special Guests werden die kanadischen Durchstarter The Damn Truth bei den Konzerten in Stuttgart und Berlin mit dabei sein.

Seit der Veröffentlichung von „The Final Countdown“ tourt die Gruppe ununterbrochen um die Welt, hat acht weitere Alben veröffentlicht und damit einen Classic Rock Award, einen Grammy und viele andere Auszeichnungen gewonnen.

Die Band gehört zu den wenigen Künstlern, die ihre klassische Besetzung beibehalten haben, und 2026 wird auch ihr 12. Studioalbum erscheinen. Das Album, dessen Titel noch nicht bekannt ist, wurde im Oktober 2025 in den RMV-Studios in Stockholm mit dem berühmten Produzenten Tom Dalgety (Ghost, The Pixies, Royal Blood, Opeth) aufgenommen.

Joey Tempest: „Im Handumdrehen sind 40 Jahre vergangen, und wir stehen kurz davor, zum zweiten Mal in unserer Karriere TFC in voller Länge zu spielen, zusammen mit anderen Hits und unseren Lieblingssongs aus unserem kommenden Album.

Das wird fantastisch – wir arbeiten daran, die Produktion und die Show diesem ganz besonderen Anlass gerecht werden zu lassen.“