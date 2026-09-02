EUROPE feiern das 40-jährige Jubiläum ihres bahnbrechenden dritten Albums "The Final Countdown". Am 16. Oktober sind die schwedischen Rockikonen in der Stuttgarter Liederhalle zu Gast.

1986 katapultierte "The Final Countdown" EUROPE zu internationalem Ruhm, die Titelsingle erreichte in 25 Ländern weltweit Platz 1. Das mit Multi-Platin ausgezeichnete Album führte international die Charts an, mit vier Top-40-Singles und über 60 Wochen in den amerikanischen Billboard-Charts.

Die Setlist von „The Final Countdown 40th Anniversary“ besteht aus einem Rückblick auf die Karriere der Band, deren Höhepunkt die vollständige Aufführung des Albums „The Final Countdown“ ist. Als Special Guests werden die kanadischen Durchstarter The Damn Truth mit dabei sein.