Von Freitag, 21. bis Sonntag, 23. Juni 2019, findet zum 25. Mal das Internationale European Capri Post Meeting auf dem Gelände des Technik Museum Speyer statt. Die Veranstalter erwarten mehr als 400 Freunde des Ford Capri. Diese können sich drei Tage lang über ihre Leidenschaft austauschen, Wissenswertes erfahren und miteinander feiern.

Für Unterhaltung und Verpflegung ist an beiden Tagen gesorgt. Die Fahrzeuge sind hauptsächlich am Samstag, 22. Juni 2019 zu sehen. Am Freitag, 21. Juni 2019 erfolgt die Anreise und am Sonntag, 23. Juni 2019 endet die Veranstaltung ab 12.00 Uhr.

Wer gerne mit seinem eigenen Ford Capri kommen möchte kann sich im Vorfeld unter www.capripost.de anmelden. Das Treffen findet auf dem Parkplatz des Technik Museum Speyer statt und kann von Interessierten kostenfrei besucht werden.