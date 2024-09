European Classical Ballet - Schwanensee

Das EUROPEAN CLASSICAL BALLET wurde im Jahr 2008 gegründet. Das Ensemble hat seine Probenbasis in Mailand und besteht aus hochprofessionellen Tänzern aus Italien, Spanien, Japan, der Ukraine, Deutschland und anderen europäischen Ländern.

Die führenden Solisten sind Preisträger internationaler Wettbewerbe und Festivals. Dank des unermüdlichen Einsatzes von Andrey Sharaev, dem künstlerischen Leiter, arbeitet das European Classical Ballet kontinuierlich mit führenden Solisten – allesamt Stars des Weltballetts – zusammen.

In den 15 Jahren ihres Bestehens hat das European Classical Ballet mehr als 30 Länder auf Tournee besucht und dank des höchsten Könnens der Künstler und der hochprofessionellen künstlerischen Gestaltung der Aufführungen Millionen von Fans auf der ganzen Welt gewonnen!

„Schwanensee“ - die Geschichte von Odette, die vom Zauberer Rotbart in einen wunderschönen Schwan verwandelt wurde. Dieser Zauber kann nur durch die erste Liebe gebrochen werden. Dies ist ein ewiges Thema des Kampfes zwischen Gut und Böse, bei dem das Gute stets triumphiert und Liebe und Gerechtigkeit unvermeidlich siegen werden! Ein großartiges Werk, in dem die märchenhafte Musik bis ins kleinste Detail im Tanz dargestellt wird! Fantastische Szenografie, farbenfrohe Kostüme, meisterhaftes Schauspiel in Kombination mit brillanter tänzerischer Darbietung von 40 Künstlern des European Classical Ballet!

Im Namen des Ensembles laden wir Sie zu einer unvergesslichen Reise in die Märchenwelt der Legenden und unendlichen Fantasie ein! Dieses Ereignis ist für alle Generationen und Altersgruppen!

Ballett in 2 Akten und 4 Bildern.

Musik von P. Tschaikowski

Choreografie von M. Petipa

Dauer 2 Stunden 1