European Jazz Meeting heisst das länderübergreifende Projekt, bei dem sich vier Seelenverwandte aus ganz Europa zusammengefunden haben.

Die Protagonisten stammen aus Italien, Deutschland, der Schweiz und Holland und gehören mitunter zu den renommiertesten Persönlichkeiten der europäischen Jazzszene.

Gemeinsam teilen sie ihre Vorliebe für einen stabilen Groove, einen unerschütterlichen Swing, starke Melodien und eine fein gedrechselte Harmonik – ganz in der Tradition der Swing-, Bebop- und Hardbop-Ära. Dieses musikalische Credo steht denn auch im Zentrum ihres eigenständigen, ästhetisch lupenreinen Klangs, in den sie in variantenfrohen und stimmigen Eigenkompositionen unterschiedliche stilistische Einflüsse und Rhythmen einbringen. So interpretieren sie mit viel Verve und Soul sowohl Swing- wie auch Latinnummern und sorgen dabei für einen ganz speziellen, einnehmenden und nachhallenden Sound. Besetzung:Max Ionata - TenorsaxophonMartin Sasse - PianoDominik Schürmann - KontrabassFrits Landesbergen - Schlagzeug