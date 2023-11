European Outdoor Film Tour 2023

Im Oktober ist es wieder so weit, die European Outdoor Film Tour geht in die nächste Runde und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Die Spannung steigt ins Unermessliche und da mehr als genug Pfeile im Programmköcher stecken, heißt das Motto: „Klotzen statt kleckern“, deshalb kommt hier ein erster Ausblick ins Programm 2023.

TRIPLE EDGE

Michi Wohlleben und Lukas Hinterberger sind zwei der bekanntesten Alpinisten der Welt und Teil der kommenden EOFT. Sie haben als erste Menschen überhaupt und damit auch in einer Rekordzeit von 45 Stunden den Süd-, den West- und den Ostgrat des 2985 Meter hohen Salbitschijen im Winter bestiegen. Der Film ist nicht nur Exempel der menschlichen Leistungsfähigkeit, sondern beeindruckt mit überwältigenden Aufnahmen

972 Breakdowns

Fünf Kunststudent*innen und ein Ziel: New York. Zugegeben, Künstler*innen, die ihr Heil in New York suchen, klingt sehr abgedroschen. Aber wenn schon, dann so richtig, denn in 972 Breakdowns ist der Weg das Ziel. Dieser führt die Fünf nämlich mit alten russischen Ural-Motorrädern

von Halle u.a. durch Kasachstan, die Mongolei und Russland bis in die USA. Der Titel ist dabei stets Programm. Ein Film über Freundschaft, Zusammenhalt und das Abenteuer eines Lebens

Einlass ist um 19 Uhr