European Outdoor Film Tour 26/27 - EOFT

× Erweitern EOFT 2026 – Foto: ChristophJohann 3 Männer im Schnee - EOFT

Outdoor- und Abenteuerfilme gemeinsam erleben: Seit 25 Jahren ist die European Outdoor Film Tour (EOFT) der Startschuss für eure Outdoor-Saison. Das Basecamp, in dem ihr eure Outdoor-Crew treffen, euch austauschen und Ideen für eigenen Abenteuertrips sammeln könnt. Ein Abend mit den besten Abenteuerdokus des Jahres, ein Brüderpaar auf dem (See-)Weg zu einer felsigen Herausforderung mitten in der Ägäis, eine weibliche Seilschaft, die auf Madagaskar Klettergeschichte schreibt und weitere Filme für alle, die gerne draußen unterwegs sind und das Leben ohne Filter genießen wollen. Denn alles, was ihr auf der EOFT seht, ist echt: Ihr schaut nicht nur zu, ihr fühlt es. This is real.