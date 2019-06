European Outdoor Film Tour - Open Air in Heilbronn

Am 30.07.2019 gastiert die European Outdoor Film Tour im Open Air Kino in Heilbronn und zeigt die besten Abenteuer- und Outdoorfilme des Jahres auf der großen Leinwand.

Ab Mai kommt Europas größtes Outdoor Film Festival in die Open Air Kinos und zeigt die besten Abenteuer- und Outdoorfilme des Jahres unter freiem Himmel.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2001 begeistert die European Outdoor Film Tour durch handverlesene Dokumentarfilme aus den Bereichen Outdoorsport, Abenteuer & Reise. Die Protagonisten, Sportarten und Länder wechseln jährlich, doch eines bleibt immer gleich: Die E.O.F.T. zeigt echte Abenteuer. Ohne Skript. Ohne Schauspieler. Ohne Special Effects.

DAS FILMPROGRAMM IM ÜBERBLICK: 8000+ Paraglider Antoine Girard nimmt Kurs auf einen Achttausender THE FRENCHY Jacques Houot zeigt, dass wahre Lebensfreude kein Alter kennt THE A.O. Kletterprofi Adam Ondra im Portrait NORTH OF NIGHTFALL Spektakuläre Mountainbike-Action auf Axel-Heiberg-Island A TO B ROLLERSKI Auf Rollski durch Nordamerika: Ein Road-Movie der etwas anderen Art MBUZI DUME Tom Belz erobert auf einem Bein und mit Krücken den Kilimandscharo