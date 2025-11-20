European Outdoor Film Tour

Congress-Centrum Stadtgarten Schwäbisch Gmünd Rektor-Klaus-Straße 9, 73525 Schwäbisch Gmünd

Ein zweistündiges Filmprogramm mit großen Abenteuern, starken Persönlichkeiten und einer Portion Nervenkitzel: Die EOFT 2025 vereint die Extreme. Seid ihr dabei?

Freut euch auf: einen 50-tägigen Trip durch Alaska, auf dem nicht nur die schneebedeckten Berge glitzern. Eine Radtour zu den höchsten Gipfeln aller Schweizer Kantone, bei der jede Besteigung mit einem typischen Schweizer Gebäck versüßt wird.

Außerdem im Programm: Eiskunstlaufen in Kanada. Speedriding in der Schweiz. Eine Kletterin, die sich nach einem Sturz zurück an den Fels kämpft. Und eine Erfinderin, die mit ihren Ideen das Design von Packrafts revolutioniert hat.

Stadtgarten Schwäbisch Gmünd
