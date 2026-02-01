Eurydki und Orpheus

Ein literarisch-musikalischer abend mit Elke Wollmann (Texte & Gesang) und Béatrice Kahl (Klavier).

Er ist weltberühmt, der traurige Mythos vom Sänger Orpheus, der den Tod seiner Liebsten nicht erträgt und schliesslich in den Hades hinabsteigt, um Eurydike zurückzuholen. Orpheus singt und sein Lied »berührt« die Herrscher der Unterwelt. Das Unglaubliche geschieht: Er darf Eurydike mitnehmen, aber er darf sich nicht nach ihr umdrehen… Und doch dreht er sich um – warum?

Diese Frage lässt Elke Wollmann nicht los, sie sucht nach Antworten. Sie umkreist den Mythos mit Texten aus verschiedenen Jahrhunderten und vertieft sich dabei in die Persönlichkeit Eurydikes. Wie steht es mit ihren Gedanken und Gefühlen? Immer wieder hat es in der jüngeren Literaturgeschichte Annäherungen an diese Frage gegeben – von Rainer Maria Rilke über Ingeborg Bachmann bis zu Elfriede Jelinek.

Musikalisch wird Elke Wollmann begleitet und unterstützt von Béatrice Kahl, die Auszüge aus der Oper »Orpheus und Eurydike« von Christoph Willibald Gluck als Jazz-Soul-Pop-Pianistin in ihrer ganz eigenen Art interpretiert. Gemeinsam begibt sich das Duo Wollmann/Kahl auf eine Assoziationsreise und landet u. a. bei Tom Waits, The Police und Herbert Grönemeyer.