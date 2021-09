81 Jahre nach der Euthanasie-Aktion „T4“ wollen die Offenen Hilfen Heilbronn, die LebensWerkstatt für Menschen mit Behinderung e.V. und die Evangelische Stiftung Lichtenstern in Kooperation mit dem Diakonischen Werk Württemberg mit der Ausstellung „Euthanasie im Nationalsozialismus“ an die über 10.600 Opfer erinnern, die zwischen Januar und Dezember 1940 in Grafeneck ermordet wurden.

Die Ausstellung des Dokumentationszentrums Grafeneck ist einen Monat lang in der Heilbronner Kilianskirche zu sehen und wird von Veranstaltungen begleitet, die auch die Brücke zu aktuellen Fragestellungen schlagen.

Der Gottesdienst wird mit Oberkirchenrätin Dr. Annette Noller, Vorstandsvorsitzende der Diakonie Württemberg, und mit Pfarrer Friedemann Manz, Vorstand der LebensWerkstatt gefeiert. Im Anschluss eröffnen wir die Ausstellung zusammen mit Thomas Stöckle, dem Leiter der Gedenkstätte Grafeneck, sowie Grußworten des Ministers für Soziales und Integration, Manne Lucha MdL, und des Oberbürgermeisters der Stadt Heilbronn, Harry Mergel.