Eva Bauer-Oppelland vom renommierten Tonstudio Bauer

Wer gerne gute (Jazz-)Musik hört und besten Klang von LP und CD wertschätzt, weiß: Das alles kommt sehr häufig aus einer naheliegenden Aufnahme-Adresse - dem Tonstudio Bauer in Ludwigsburg. Das älteste private Studio der Republik ist so legendär wie das „Köln Concert“ von Keith Jarrett, das Bauer-Toningenieur Martin Wieland einst auf Band festhielt - und das als „Köln 75“ zuletzt Kinogeschichte schrieb. Eva Bauer-Oppelland, Tonmeisterin zusammen mit ihrem Ehemann Reiner, hat den wunderbaren Sound aus Ludwigsburg jahrzehntelang geprägt. In ihrem Vortrag wird die charmante Schwäbin humorvoll erzählen, wie es ihr gelang, sich in einer Männerdomäne einen Ruf wie Donnerhall zu erarbeiten.