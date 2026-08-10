Eva Christina Zeller: Alte Lieben

Wie erinnern sich Liebende an ihre gemeinsame Zeit? Was fand er an ihr, sie an ihm – und was eben nicht? Was hat sie dazu gebracht, zusammenzufinden? Und warum erzählen zwei Menschen eigentlich niemals dieselbe Geschichte von ihrer Zeit zu zweit?

Aus Interviews mit ehemaligen Geliebten hat Eva Christina Zeller einen Roman gewoben. Er führt von der Berliner Bohème auf eine Insel im Südpazifik, wo Lena zwischen Seelöwen und Pinguinen James begegnete, und wieder zurück ins Deutschland der 80er Jahre, wo sie Ulrich verlor – Wiederbegegnungen voller Erkenntnis, Nähe und Scham.

Eva Zeller liest gemeinsam mit Udo Rau ausgewählte Passagen aus ihrem Buch.

Die Veranstaltung findet in der Reihe „Über Gott und die Welt sprechen“ in Kooperation mit der Katholischen Erwachsenenbildung Heilbronn und der Evangelischen Erwachsenenbildung Heilbronn-Brackenheim statt.

Der Abend wird moderiert von Pfarrerin Alexandra Winter und Literaturhausleiter Dr. Anton Knittel.

Eva Christina Zeller, in Ulm geboren, schreibt Lyrik, Prosa und Theaterstücke. Sie erhielt für ihr literarisches Schreiben mehrere Auszeichnungen, u. a. den Thaddäus-Troll-Preis, den Preis der Akademie Schloss Solitude, den Preis der Akademie für Gesprochenes Wort, dazu zahlreiche Auslandsstipendien. Eva Christina Zeller ist Mitglied im Deutschen PEN. Zuletzt sind bei Kröner ihre Romane Unterm Teppich. Roman in 61 Bildern (2. Auflage 2025) und Muttersuchen (2024) erschienen.