Eva Christina Zeller: Muttersuchen

Großvater, Mutter und Tochter haben jeweils eine besondere Zeit ihres Lebens schriftlich festgehalten.

Eva Christina Zeller hat daraus einen Heimatroman, der auf eine ganz andere Art “gezopft" ist, komponiert, der 1919 in einer Bahnhofswirtschaft in Großengstingen auf der Schwäbischen Alb beginnt. Dort denkt der Großvater bei der abenteuerlichen Geburt seiner Tochter in einer Bahnhofswirtschaft noch an den Schützengraben, in dem er im 1. Weltkrieg lag. Diese Tochter, Mutter der Erzählerin, will als Jugendliche nicht zum BDM und fährt stattdessen als Freiwillige zu den Kolonisten nach Bosnien. Die Erzählerin selbst flieht 1976 zu den Hippies an die Westküste der USA, um der Enge im Pfarrhaus zu entgehen, und wird dort erwachsen.

Alle drei - Großvater, Mutter, Tochter - verbindet die existentielle Frage: Wie können sie im Kontext der deutschen Geschichte zwischen Abenteuer, Pflicht, Feminismus und Selbstwirksamkeit ein moralisch gutes Leben führen.

Eva Christina Zeller schreibt Lyrik, Prosa und Theaterstücke und lebt in Tübingen, direkt am Neckar, unweit des Hölderlinturmes. Für ihr literarisches Schreiben erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen, u.a. den Thaddäus-Troll-Preis, den Preis der Akademie Schloß Solitude und das Venedig-Stipendium des Kulturstaatsministeriums. Aufenthaltsstipendien führten sie nach Irland, auf eine Insel im Åland-Archipel, nach Farö, Gotland, an den Genfer See, Venedig. Ganz aktuell wurde sie Preisträgerin des Literaturwettbewerbs Wächst das Rettende auch? der Akademie für gesprochenes Wort.

Seit 20 Jahren, seit ihrem gerühmten Lyrikband Stiftsgarten, Tübingen erschienen beinahe alle ihre Gedichtbände in verlegerischer Zusammenarbeit mit Hubert Klöpfer, zuletzt 2020: Proviant von einer unbewohnten Insel. Sie ist Mitglied im deutschen PEN.

