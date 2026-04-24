Eva Doelker-Heim - „HÜGEL“

Die Malerin und Objektkünstlerin Eva Doelker-Heim zeigt mit „HÜGEL“ eine umfangreiche Werkgruppe konkav ausgeschwungener Materialreliefs.

Seit 2018 entstanden über 100 Arbeiten aus Holz, Keramik, Gesso und gespanntem Baumwollstoff, die nun erstmals als raumgreifendes Environment präsentiert werden.

Die organisch geformten, in zurückgenommener Farbigkeit gehaltenen Elemente wölben sich dem Raum entgegen und entwickeln eine vielschichtige Bildwelt zwischen menschlicher Anatomie und landschaftlicher Topografie. Als „Formen, die geworden sind“ entstehen sie aus dem Zusammenspiel von Material, Volumen und Zug und bewahren die sichtbare Spannung dieser Kräfte. Im Zusammenspiel formen die einzelnen Arbeiten eine stille, weiße Landschaft, die den Raum nicht nur besetzt, sondern neu strukturiert und erfahrbar macht.

Eröffnet wird die Ausstellung mit einer Begrüßung von Adalbert Sedlmeier (Geschäftsführung Sudhaus) und einer Einführung von Clemens Ottnad (Kunsthistoriker & Geschäftsführer des Künstlerbundes BW).