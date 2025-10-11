Eva Eiselt „JETZT oder SIE“

Eva Eiselt ist längst kein Geheimtipp mehr.

In ihrem neuen Programm geht die Trägerin des Deutschen Kabarettpreises 2023 lustvoll an Grenzen, geht über sie hinweg, löst sie auf – immer spielfreudig, gewitzt und überraschend, mit einem Hang zur schweren Leichtigkeit. „JETZT oder SIE“ – wann ist eigentlich „jetzt“ und wer ist „sie“? Wie schön wäre es, unabhängig zu sein und frei? Dabei sind wir schon von der Freiheit abhängig!

Dennoch bleibt Eva Eiselt ihr eigener Herr – und das als Frau – und gibt alles für das, was wir immer wieder dringend brauchen: Einen schönen Abend!