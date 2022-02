Bastian Kaiser "Bin im Wald"

Die Deutschen und ihr Wald! Alle fühlen sich berufen mitzureden, und wenige Bestsellerautoren steuern die allgemeine Gefühlslage zum Wald. Bleiben Fakten dabei vielleicht manchmal auf der Strecke? Forstexperte Bastian Kaiser räumt mit Legenden und Missverständnissen auf und zeigt, welch fundamentale Bedeutung unsere Wälder kulturell, wirtschaftlich und im Hinblick auf die Klima- und Nachhaltigkeitsdebatte haben. Bei seinem Streifzug durchs grüne Dickicht lässt uns der Autor auf kurzweilige Art und Weise an seiner »waldgeprägten« Lebensgeschichte teilhaben.

»›Lebe wohl, du schöner Wald, aufgebaut so hoch da droben‹ schrieb Joseph von Eichendorff im Chorlied von Mendelssohn-Bartholdy. Müssen wir Abschied nehmen von unserem Wald? Diese Frage stelle ich mir in Zeiten, in denen der Klimawandel schonungslos dem Wald zusetzt. Mit diesem Buch versteht man die Wälder nun nicht nur besser, sondern richtig, also ganzheitlich. Es ist dabei infor-mativ, kurzweilig, verständlich und außerdem originell mit der Försterbiographie des Autors verwo-ben.« (Winfried Kretschmann, Ministerpräsident Baden-Württemberg)