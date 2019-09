× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Alexander Bühl, Landesjazzpreisträger 2018, gehört mittlerweile zu den wichtigsten neuen Tenorsaxofonisten in Deutschland.

Am zweiten Abend des Fellbacher Jazz-Weekends interpretiert er zusammen mit Christoph Neuhaus an der Gitarre und Jens Loh am Kontrabass ausgewählte Standards aus dem Great American Songbook.