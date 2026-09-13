Eva Menasse: Alleinruhelage

Nach dem Ende einer Ehe bleibt ein Haus – und mit ihm die Erinnerungen an ein gemeinsames Leben.

Aufbruch und Abschied, Fremdheit und Heimat – welche Spuren hinterlässt die Geschichte in unseren Biografien?

Die vielfach preisgekrönte Bestseller-Autorin Eva Menasse zählt zu den wichtigsten Stimmen der deutschsprachigen Literatur. In Reutlingen wird sie anlässlich des Tags der Bibliotheken ihren aktuellen Roman „Alleinruhelage“ im Gespräch mit Historiker Dr. Wolfgang Niess vorstellen. Nach ihrem Erfolgsroman »Dunkelblum«, der in zehn Sprachen übersetzt wurde, legt die Autorin mit „Alleinruhelage“ einen vielschichtigen Roman über Fremdheit, Zugehörigkeit und das Abschiednehmen vor.