Eva Menasse - Lesung im Rahmen der Tübinger Poetik-Dozentur

Eva Menasse, geboren 1970 in Wien, lebt seit 1999 in Berlin. Sie studierte Germanistik und Geschichte und arbeitete als Journalistin für das Wiener Nachrichtenmagazin Profil und als Kulturkorrespondentin für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Im April 2000 berichtete sie mehrere Wochen lang vom Londoner Prozess um den Holocaustleugner David Irving, daraus entstand ihre erste eigene Buchveröffentlichung unter dem Titel Der Holocaust vor Gericht (2000). 2005 erschien ihr Debütroman Vienna, der die Geschichte einer Familie mit halb jüdischen, halb christlichen Wurzeln im Österreich des 20. Jahrhunderts erzählt, es folgte 2009 der Kurzgeschichtenband Lässliche Todsünden mit sieben Erzählungen über moderne Sündenfälle. Für ihren Roman Quasikristalle (2013), eine Frauenbiographie aus 13 Perspektiven, wurde sie mit dem Gerty-Spies-Literaturpreis, dem österreichischen Alpha-Literaturpreis sowie dem Heinrich-Böll-Preis der Stadt Köln ausgezeichnet, 2014 erhielt sie den Wiener alpha-Literaturpreis. 2015 war sie Stipendiatin der Villa Massimo in Rom und erhielt für ihr bisheriges Werk den Jonathan-Swift-Preis für Satire und Humor. 2017 erschien ihr Erzählband Tiere für Fortgeschrittene, sie erhielt den Österreichischen Buchpreis und den Friedrich-Hölderlin-Preis. 2019 war sie Mainzer Stadtschreiberin.

Nach den Enthüllungen von Edward Snowden organisierte sie 2013 gemeinsam mit Juli Zeh und Ilija Trojanow einen weltweiten Protest von Schriftstellern, darunter fünf Nobelpreisträgern, gegen Datenklau und digitale Überwachung: „Writers against mass surveillance“. Seither setzt sie sich kritisch mit den Wirkungen auseinander, die die allumfassende Digitalisierung auf die Verhaltensweisen der Menschen hat. Ihre Reden zur Eröffnung des internationalen Literaturfestivals Berlin im Jahr 2018 („Digitale Gespenster“) sowie zur Verleihung des Ludwig-Börne-Preises im Mai 2019 („Für Pessimismus ist es zu spät“) erhielten große Aufmerksamkeit. 2020 erschien ein längerer Essay, Gedankenspiele über den Kompromiss, im Herbst 2021 wird ihr neuer Roman erscheinen.

Publikationen (Auswahl)

Der Holocaust vor Gericht, Siedler, Berlin, 2000 / Kiepenheuer & Witsch, Köln, 2017

Vienna, Kiepenheuer & Witsch, Köln, 2005

Lässliche Todsünden, Kiepenheuer & Witsch, Köln, 2009

Quasikristalle, Kiepenheuer & Witsch, Köln, 2013

Tiere für Fortgeschrittene, Kiepenheuer & Witsch, Köln, 2017

Gedankenspiele über den Kompromiss, Droschl, Graz, 2020

