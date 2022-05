Lika Nüssli Starkes Ding

Lika Nüssli, geboren 1973 in Flawil, studierte Illustration an der Hochschule für Design und Kunst in Luzern. Seit 2003 arbeitet sie als freischaff ende Künstlerin in St. Gallen.

Inspiriert von der Senntumsmalerei erzählt Lika Nüssli in ihrer zweiten Graphic Novel «Starkes Ding» (edition moderne) von den jungen Jahren ihres Vaters Ernst. Aufgewachsen als eines von sieben Kindern auf einem Bauernhof im Toggenburg wird dieser kurz nach dem 2. Weltkrieg zum Verdingbub.

